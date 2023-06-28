Казбек Коков поздравил мусульман КБР со светлым праздником Курбан-байрам

Сердечно поздравляю мусульман Кабардино-Балкарии со светлым праздником Курбан-байрам. Этот праздник несет в себе глубокий духовный смысл, пробуждает в людях любовь к ближнему, стремление к справедливости и благочестию, милосердию и взаимоуважению. Эти непреходящие нравственные ценности служат мощной объединяющей силой, способствуют укреплению единства и сплоченности многонационального народа нашей страны. Мусульмане Кабардино-Балкарии свято чтят духовное наследие, традиции и обычаи предков. Сегодня мусульманская община республики вместе с представителями других конфессий активно участвует в жизни региона, в реализации благотворительных, образовательных, просветительских инициатив, вносит важный вклад в сохранение семейных устоев и воспитание подрастающего поколения. Убежден, что такая созидательная миссия получает заслуженное высокое общественное признание. В этот праздничный день желаю всем жителям Кабардино-Балкарии здоровья, добра и благоденствия.