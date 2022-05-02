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Казбек Коков поздравил мусульман Кабардино-Балкарии с окончанием священного месяца Рамадан

Казбек Коков поздравил мусульман Кабардино-Балкарии с окончанием священного месяца Рамадан

02.05.2022 | 09:21
"Сердечно поздравляю мусульман Кабардино-Балкарии с одним из главных и особо почитаемых в исламском мире праздником Ураза-байрам, который знаменует окончание священного месяца Рамадан. Этот светлый день олицетворяет собой идеалы нравственного совершенствования, стремление человека к состраданию и милосердию, жизнеутверждающую силу добра, правды и справедливости. Эти общечеловеческие ценности являются неотъемлемой частью нашей культуры, прочной основой единства и сплоченности народов многонациональной России, что всегда служило и служит важнейшей составляющей силы и могущества нашего Отечества. В сохранение нашего богатого духовного, культурного и исторического наследия весомый вклад вносит мусульманская община республики. Следует особо отметить ее важную роль сегодня в консолидации нашего общества, развитии межконфессионального диалога, укреплении гражданского мира и согласия. От всей души желаю всем жителям Кабардино-Балкарии крепкого здоровья, мира, счастья и благополучия. Пусть Ураза-байрам принесет в каждый дом, каждую семью тепло и радость, согласие и благоденствие" - говорится в поздравлении Казбека Каокова.
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