Казбек Коков поздравил мусульман Кабардино-Балкарии с наступлением месяца Рамадан

Глава КБР Казбек Коков на своей странице в Инстаграме поздравил мусульман республики.

«От всей души поздравляю мусульман Кабардино-Балкарии с наступлением месяца Рамадан!

Этот священный для мусульман месяц — особое время духовного очищения, время добра, сострадания и взаимопомощи, время стремления к самосовершенствованию и достижению чистоты помыслов.

Сегодня мусульманская община вместе с представителями других конфессий вносит огромный вклад в укрепление гражданского мира и согласия в республике, в дело сохранения фундаментальных духовных ценностей наших народов, единства и братства, которые, как и в прежние времена станут надежной опорой в преодолении любых сложностей.

Искренне желаю всем жителям нашей прекрасной Кабардино-Балкарии здоровья, мира, добра и благоденстви