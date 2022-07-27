Казбек Коков поздравил Мурата Кумпилова со 100-летием образования Республики Адыгея

Сегодня свой столетний юбилей отмечает Адыгея. Со знаменательной датой руководителя братской республики Мурата Кумпилова и жителей поздравил Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.
“За прошедшие 100 лет Адыгея добилась значительных результатов во всех сферах жизни. Благодаря единству, трудолюбию и сплоченности народов, проживающих на этой земле, республика превратилась в благодатный край. Она стала настоящей жемчужиной необъятной России, сохранила и приумножила богатейшее наследие предшествующих поколений, свои обычаи, традиции и культуру, говорится в поздравлении. И сегодня Адыгея продолжает поступательное развитие. Ее жители уверенно строят свое будущее, вносят вклад в укрепление нашего Отечества”, -подчеркнул Казбек Коков.
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