Казбек Коков поздравил Мурата Кумпилова с вступлением в должность Главы Республики Адыгея

Накануне Мурат Кумпилов, вновь избранный на пост Главы Республики Адыгея, принёс присягу своему народу. Глава КБР Казбек Коков поздравил коллегу с вступлением в должность. «Желаю оправдать надежды народа Адыгеи, оказанное Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным и депутатами Госсовета республики высокое доверие», - говорится в тексте поздравления. «Важно, что в нынешнее непростое время Адыгею возглавил человек, чья жизненная биография являет пример сыновней любви и преданности родной земле, своему народу. Уверен, глубокие профессиональные знания, накопленный опыт, а главное – искреннее желание достойно служить республике и Отечеству позволят Мурату Каральбиевичу успешно справиться с возложенной на него важной и ответственной миссией. Добротная основа для этого заложена в предыдущие годы. И сегодня в Адыгее происходят позитивные изменения во всех сферах жизнедеятельности республики. С каждым годом обновляется и хорошеет облик городов и поселений, развивается социальная и транспортная инфраструктура. Всё это результат созидательного труда жителей республики и проводимой её руководством продуманной, взвешенной политики», - отметил Казбек Коков. Глава Кабардино-Балкарии подчеркнул, что народы Кабардино-Балкарии и Адыгеи связаны корнями многовековой дружбы: «Будем свято беречь завещанные нашими предками братские отношения. Вместе мы живём и развиваемся в единой многонациональной семье народов прекрасной и великой страны. И вместе обязательно добьёмся успеха в достижении поставленных целей во имя достойного будущего наших республик и всей России. Ещё раз от души поздравляю Мурата Каральбиевича с вступлением в должность, желаю ему успехов на этом ответственном посту, а братскому народу Адыгеи – благополучия, добра и процветания».