Казбек Коков поздравил молодежь Кабардино-Балкарии с Днем российского студенчества

Это один из самых незабываемых этапов в жизни человека. Это время взросления, становления личности, поиска и надежд, напряженной учебы, амбициозных планов и смелых идей. Кабардино-Балкария гордится своей студенческой молодежью, ее успехами в учебе, достижениями в науке, творчестве и спорте. Ваша гражданская, социальная и общественная активность находит применение в самых разных сферах. Хочу поблагодарить вас за все это и заверить, что в своих замыслах и начинаниях вы всегда найдете поддержку со стороны общества и государства. На вас возлагается особая ответственность за будущее страны, за воплощение в жизнь планов по строительству сильной и процветающей России. Убежден, студенчество Кабардино-Балкарии, глубоко осознавая свою сопричастность к судьбе страны и своей малой родины, сумеет полноценно реализовать свой потенциал, найти достойное применение своим знаниям, талантам и энергии на благо родной республики и всей России. От всей души желаю вам крепкого здоровья, успехов в учебе и творческого роста, осуществления ваших планов и надежд, говорится в поздравлении Казбека Кокова.