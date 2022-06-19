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Казбек Коков поздравил медработников Кабардино-Балкарии с профессиональным праздником

Казбек Коков поздравил медработников Кабардино-Балкарии с профессиональным праздником

19.06.2022 | 11:36
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков поздравил медработников республики с профессиональным праздником. Текст поздравления опубликован на сайте Главы и Правительства КБР: "Уважаемые друзья! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! Профессия медицинского работника – это призвание. Вы посвятили себя великой и благородной миссии – лечить людей, защищать самое ценное – жизнь и здоровье человека. Ваш труд требует высочайшей ответственности, большого трудолюбия, полной самоотдачи, милосердия и отзывчивости. Где бы вы ни работали – в поликлинике, стационаре или фельдшерско-акушерском пункте, от вас зависит судьба людей, их семей, будущее нашего народа. Спасибо вам за самоотверженный труд, верность профессиональному долгу, чуткость и душевную теплоту. В предстоящие годы мы продолжим развивать и улучшать всю систему здравоохранения республики. Наша цель – обеспечить повсеместную и всеобщую доступность качественной медицинской помощи, создать для организации труда медицинских работников современные, достойные условия. Уверен, вместе мы обязательно добьемся успеха в реализации поставленных задач. Примите искренние пожелания крепкого здоровья, успехов, благополучия и всего самого доброго", - говорится в поздравлении Казбека Кокова.
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