Казбек Коков поздравил медиков с наступающим профессиональным праздником

Сегодня в канун Дня медицинского работника Казбек Коков в формате видеоконференции провел встречу с представителями системы здравоохранения КБР. В мероприятии приняли участие главные врачи региональных больниц, средний медперсонал, работники скорой помощи, а также студенты-медики, сообщила пресс-служба Главы и правительства КБР.

Глава КБР отметил, что Кабардино-Балкария выступила единым фронтом в борьбе с инфекцией COVID-19.

«Каждый житель республики, который с пониманием отнесся ко всем ограничительным мероприятиям, предприятия системы жизнеобеспечения, правоохранительные органы, общественные и религиозные организации, органы власти всех уровней, бизнес-сообщество и волонтеры, которые не остались в стороне и протянули руку помощи нуждающимся гражданам – все достойно приняли этот вызов, работали как единое целое, как одна большая команда. Это еще раз доказывает уровень зрелости и единства нашего общества», — сказал Глава республики.

Главным институтом в этой борьбе, Казбек Коков назвал систему здравоохранения, которой удалось в нелегкий период справиться с ситуацией и достойно проходить серьезное, беспрецедентное испытание.

«Вы работаете сообща на одну – самую благую цель – защиту жизни и здоровья людей. Хочу поблагодарить каждого из вас за верность делу и профессионализм, готовность самоотверженно сражаться за жизни своих пациентов, за их выздоровление. Каждый из вас для нас герой», — подчеркнул Глава КБР.

От имени жителей Кабардино-Балкарии, Парламента, Правительства КБР и от себя лично Казбек Коков выразил искреннюю благодарность всем работникам сферы здравоохранения республики, врачам, медсёстрам, санитарам, водителям скорой помощи, студентам медицинских вузов, волонтерам-медикам, а также коллективу Минздрава республики за нелегкий труд, проявленные лучшие моральные и профессиональные качества, активную жизненную позицию, пожелал им здоровья, благополучия, успехов в осуществлении важной и благородной миссии.

Глава региона заверил, что поступательная реализация мер по развитию системы здравоохранения КБР будет продолжена и в дальнейшем. Это поддержка медицинских работников, повышение уровня подготовки и переподготовки кадров для здравоохранения, качественное улучшение условий труда, в том числе за счет обновления материально-технической базы здравоохранения, строительства новых объектов и оснащения современным высокотехнологичным оборудованием.

«Мы должны создать все условия для того, чтобы независимо от места жительства наши граждане могли получать достойную и качественную медицинскую помощь с использованием современных методов диагностики, лечения и профилактики заболеваний. Задачи масштабные, «не одного дня», но их решение нам под силу. Импульс, политическая воля и механизмы их решения заданы на федеральном уровне, лично Президентом страны», — подчеркнул Казбек Коков.

В рамках видеовстречи также выступили врач Межрайонной многопрофильной больницы КБР Ф.К.Саркисян, главврач Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями М.Р.Иванова и старшая медицинская сестра приемного отделения Городской клинической больницы №2 М.С.Беккиева. Они поблагодарили руководство республики за активную поддержку и внимание к медицинским работникам.

От лица коллектива Центра Марина Иванова попросила Главу КБР о содействии в строительстве новой больницы по борьбе с инфекционными заболеваниями. Казбек Коков отметил, что органами власти региона будут приложены все усилия для создания в Кабардино-Балкарии современной инфекционной больницы.

В преддверии профессионального праздника отличившиеся работники сферы здравоохранения республики удостоены государственных наград. Соответствующий Указ подписан сегодня Главой республики.

«Уверен, что мы в скором времени соберемся в другом формате, вручим награды, отпразднуем победу над коронавирусом», — добавил Казбек Коков в завершение встречи.