Казбек Коков поздравил коллектив Кабардино-Балкарского госуниверситета им. Х.М.Бербекова с юбилеем вуза

Глава КБР Казбек Коков принял участие в мероприятиях, посвященных 90-летию Кабардино-Балкарского государственного университета имени Х.М.Бербекова, ссобщает пресс-служба Главы региона.

Глава республики посетил инжиниринговый центр передовых материалов и технологий, который сегодня начал свою работу. Центр создан по программе стратегического академического лидерства «Приоритет 2030» в рамках соглашения между Кабардино-Балкарским государственным университетом им. Х.М. Бербекова и Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого. В центре имеется опытно-промышленный участок по производству материалов для 3D-печати, суперконструкционных полимеров, композиционных термопластичных материалов, востребованных для импортозамещения. Разработкой суперконструкционных полимерных материалов, которые используются в современном высокотехнологичном производстве, университет занимается с 2014 года. Такие материалы обладают радиационной стойкостью. Изделия из них в разы легче металлических аналогов, устойчивы к износу, химически и биологически инертны, прочны, морозостойки, могут применяться в медицине, рассказали специалисты центра. При поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, Фонда перспективных исследований ученые КБГУ разработали материалы, которые по своим характеристикам превосходят лучшие зарубежные аналоги и уже используются отечественными производителями.

Казбек Коков также встретился с членами Ученого совета Кабардино-Балкарского государственного университета. Были обсуждены перспективы развития университета, высшего педагогического образования в республике. Собравшиеся говорили о приоритетных научных направлениях, воспитании молодежи, возможностях самореализации молодых специалистов в профессии, сохранении ценностных ориентиров в обществе и роли вузов в развитии экономики.

На торжественном собрании научно-педагогической общественности республики, посвященном юбилею, Казбек Коков поздравил руководство, профессорско-преподавательский коллектив, всех сотрудников и студентов университета со знаменательной датой. Глава Кабардино-Балкарии отдельно выразил благодарность за визит гостям из Луганской Народной Республики, Республики Северная Осетия - Алания, Республики Дагестан, Республики Адыгея — преподавателям высших учебных заведений российских регионов.

В своем обращении к научно-педагогической общественности Глава республики сказал: «История становления и развития госуниверситета неразрывно связана с судьбой Кабардино-Балкарии, которая в этом году отмечает 100-летний юбилей. В те далёкие 30-е годы прошлого века молодой республике предстояло преодолеть отсталость не только в социально-экономическом развитии, но и в сфере образования и науки. И надо отдать должное – первое высшее учебное заведение профессионального образования Кабардино-Балкарии успешно справилось с этой важной задачей. Оценивая в целом, пройденный университетом путь, можно уверенно сказать, что он внёс решающий вклад в достижение высокого уровня образованности нашего народа, достойный вклад в развитие науки».

Глава республики отметил заслуги преподавателей университета, выразил благодарность за добросовестный труд и верность профессиональному долгу. «Уверен, что профессорско-преподавательский коллектив вуза успешно справится со всеми поставленными задачами, достигнет новых высот в образовательной и научной деятельности, приумножит свой вклад в подготовку высококлассных специалистов, достойных граждан страны, настоящих патриотов нашего Отечества», - подчеркнул Казбек Коков.