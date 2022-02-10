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Казбек Коков поздравил коллектив ГТРК "Кабардино-Балкария" с 95-летием радио и 65-летием телевидения республики

Казбек Коков поздравил коллектив ГТРК "Кабардино-Балкария" с 95-летием радио и 65-летием телевидения республики

10.02.2022 | 09:20
  "Дорогие друзья! 95 лет назад в Кабардино-Балкарии прозвучали первые позывные собственной радиовещательной станции, а спустя ровно 30 лет начались первые телевизионные трансляции. Все эти годы сотрудники нашего регионального радио и телевидения являются активными участниками происходящих в республике событий и перемен. Сегодня ГТРК «Кабардино-Балкария» является одним из лидеров информационной отрасли республики. Все это стало возможным благодаря высокому профессионализму его сотрудников, их преданности любимому делу, творческому отношению к выполнению своих обязанностей. Отрадно, что вы бережно относитесь к традициям, заложенным предшествующими поколениями мастеров журналистики, и при этом всегда открыты ко всему новому и прогрессивному, сохраняете приверженность принципам журналистской этики, оперативности и достоверности информации. Уверен, что мастерство, профессионализм и верность долгу позволят вам и в дальнейшем успешно решать поставленные перед телерадиокомпанией ответственные задачи. Поздравляю вас со знаменательной датой, желаю крепкого здоровья и благополучия, новых творческих достижений", - говорится в поздравлении Казбека Кокова.    
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