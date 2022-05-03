Казбек Коков поздравил Главу КЧР Рашида Темрезова с Днем возрождения карачаевского народа

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков через свой телеграм-канал обратился к Главе КЧР Рашиду Темрезову со словами поздравления по случаю Дня возрождения карачаевского народа. "Сердечно поздравляю Главу Карачаево-Черкесии Рашида Бориспиевича Темрезова и всех жителей братской республики с Днем возрождения карачаевского народа, 65-летием с момента его долгожданного возвращения домой. Эта поистине знаменательная дата, жизнеутверждающий смысл которой заложен уже в самом ее названии, символизирует торжество исторической правды и справедливости, важнейший поворотный этап в судьбе карачаевского народа. Несмотря на все тяготы жизни на чужбине он сумел сохранить себя, свои культуру, родной язык и традиции. Прошедшие с того события годы ознаменованы его значительными успехами в экономическом, социальном и культурном развитии. Сегодня карачаевцы вместе со всеми народами нашей многонациональной России успешно развиваются, вносят весомый вклад в укрепление российской государственности, единства и могущества нашего Отечества. Уверен, сохраняя сплоченность и созидательный настрой, народ Карачаево-Черкесской Республики сумеет преодолеть любые трудности, обеспечить дальнейшее прогрессивное развитие родной республики. Искренне желаю всем жителям Карачаево-Черкесии счастья, благополучия, процветания и всего самого доброго", - говорится в обращении.