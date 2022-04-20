home
Главная
>
Новости
>
Казбек Коков поздравил глав и депутатов муниципальных образований с Днем местного самоуправления

Казбек Коков поздравил глав и депутатов муниципальных образований с Днем местного самоуправления

20.04.2022 | 21:46

На сайте Главы и Правительства КБР опубликовано поздравление Главы Кабардино-Балкарской Республики с Днем местного самоуправления.

"Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с наступающим Днем местного самоуправления.

У этого самого близкого к людям уровня публичной власти огромная сфера ответственности. От эффективной деятельности органов местного самоуправления, четкого исполнения ими своих обязанностей во многом зависит выполнение наших планов по созданию условий комфортного проживания граждан, повышению качества жизни людей.

Сегодня в условиях санкционного давления на нашу страну органы муниципальной власти республики активно участвуют в решении поставленных нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным задач по обеспечению социально-экономической стабильности, сохранению устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения и доступности социальных услуг, поддержке семей и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Хочу поблагодарить вас за добросовестное отношение к делу.

Уверен, вместе, объединив наши усилия, мы сумеем преодолеть вызовы времени, обеспечить достижение поставленных целей во имя благополучия и процветания родной Кабардино-Балкарии и всей России.

Желаю вам крепкого здоровья, успехов в работе и всего самого доброго», - говорится в поздравлении Казбека Кокова.

© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных