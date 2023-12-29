Казбек Коков поставил подпись в поддержку выдвижения Владимира Путина кандидатом на пост президента РФ

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков побывал сегодня в пункте сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина кандидатом в президенты России на выборах 24-го года.
Расположен пункт в Доме профсоюзов. Глава республики поинтересовался, в каком режиме он работает, и насколько активно приходят люди.
Затем Казбек Коков поставил свою подпись в поддержку выдвижения Владимира Путина кандидатом на должность руководителя российского государства.
Представители «Народного фронта» вручили Главе Кабардино-Балкарии джемпер с надписью «Команда Путина». Прозвучали взаимные пожелания успехов в Новом Году.
https://t.me/vestikbr