Казбек Коков: “Послание Президента является для нас всех главным программным документом в этот непростой для нашей страны период”

“Решение Владимира Путина о выходе России из договора о стратегических наступательных вооружениях – знаковое и делается для усиления безопасности государства”. Об этом сегодня сказал Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. Руководитель региона присутствовал во время оглашения Послания Президента Федеральному Собранию.
Даны четкие и ясные оценки агрессивных действий Запада, нацеленных на стратегическое уничтожение нашей страны. Однако, несмотря на беспрецедентное давление, экономика России устояла, подчеркнул Казбек Коков. Более того, многонациональный народ сплотился вокруг своего лидера и поддержал его решение о защите суверенитета и национальной безопасности страны.
Инициативу Президента по созданию госфонда помощи семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции Глава КБР назвал чрезвычайно значимой. Поддержка военнослужащих и их семей является для Кабардино-Балкарии приоритетным направлением деятельности.
Послание Президента Федеральному собранию – это главный программный документ, подчеркнул Казбек Коков. Владимир Путин заявил о дальнейшем ускоренном инфраструктурном развитии, поддержке предпринимательства, сельского хозяйства и промышленности.
Средства на нацпроекты 24-го года регионы смогут получить раньше запланированных сроков. Продолжат повышать заработную плату работникам социальной сферы, поддерживать семьи с детьми.
Несмотря на всю сложность времени, Россия уверенно двигается вперед, государство защищает и поддерживает своих граждан. И на каждом из нас сейчас «лежит колоссальная ответственность, подчеркнул Глава Кабардино-Балкарии.
Уже завтра Казбек Коков намерен провести совещание с правительством республики и руководителями муниципалитетов. Темой станет выработка решений для оперативного включения Кабардино-Балкарии в реализацию поставленных Президентом страны задач.
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