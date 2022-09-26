Казбек Коков посетил с рабочей поездкой районы Кабардино-Балкарии

В минувшие выходные Казбек Коков совершил ряд рабочих поездок по муниципалитетам региона, сообщает пресс-служба Главы КБР. Казбек Коков побывал в городском округе Баксан, Терском, Прохладненском и Баксанском районах. В ходе поездок состоялись встречи Главы республики с жителями населенных пунктов. Казбек Коков ответил на вопросы, касающиеся дополнительных мер социальной поддержки мобилизованных военнослужащих, выразил благодарность за организованность, соответствующий настрой и понимание вызовов, с которыми столкнулась страна. Глава Кабардино-Балкарии поручил руководству районных администраций держать на личном контроле вопросы, возникающие у семей мобилизованных.Казбек Коков осмотрел объекты, которые были включены на этот год в национальные проекты, федеральные и региональные программы. В текущем году в Терском районе отремонтировано больше дорожных объектов. В Тереке это центральная городская магистраль - улица Ленина, а также участки улиц Лермонтова и Мамхегова общей протяженностью 3,5 километра. В Инаркое закончен ремонт улицы 317-й дивизии, в Интернациональном – подъездной дороги к трассе Прохладный-Эльхотово. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтирован километровый участок региональной дороги Красноармейское-Джулат. Продолжается капитальный ремонт автодороги протяженностью более 4 км, которая идет через Верхний Курп и Инаркой. Работу планируется завершить к ноябрю. По этой дороге в обоих селах располагаются социальные объекты: дома культуры, образовательные и медицинские учреждения. Впервые за 50 лет в Тереке отремонтирован Дом культуры - здание 1968 года постройки, которое сохранилось благодаря бережному отношению коллектива. Здесь полностью заменены инженерные коммуникации, окна, напольное покрытие, модернизирована сцена, установлены акустические панели на потолке, отремонтированы помещения.Казбек Коков посетил школу в селе Арик, которую отремонтировали по программе модернизации школьной системы образования. Завершен также ремонт школы имени Героя Советского Союза, летчика-истребителя лейтенанта Ахмедхана Канкошева в Дейском. Заканчивается капитальный ремонт общеобразовательных учреждений в Красноармейском и Ново-Хамидии. Ремонт лицея №1 и школы №3 имени Тимборы Мальбахова в Тереке, а также школы имени героя Великой Отечественной войны Сагида Карданова в Терекском рассчитан до 2023 года. Таким образом, в течение 2022-2023 годов в районе будут обновлены сразу 7 школ. По федеральному проекту «Современная школа» в текущем году были открыты «Точки роста» в школах Хамидии, Терека, Инаркоя, Верхнего Курпа. Всего в Терском районе на базе общеобразовательных учреждений уже работают 16 центров естественно-научного, технического профиля «Точка роста». Также отремонтированы спортивные залы во всех школах района. По нацпроекту «Демография» за 3 года в Терском районе построены современные дошкольные учреждения в Плановском, Хамидии, Новой Балкарии и Тереке - это 320 мест для дошкольников. В этом году расширено дошкольное отделение школы в Новой Балкарии на 60 мест. В Терском районе с 2020 года реализуется федеральный проект по переселению из аварийного жилья. Помощь в улучшении жилищных условий оказана 87 жителям. Построены четыре дома в Дейском и 35-квартирный жилой дом в Тереке.В городском округе Баксан Глава республики посетил стройплощадку новой общеобразовательной школы на 1224 места. Это будет большое трёхэтажное здание общей площадью более 26 тысяч квадратных метров. В школе будет актовый зал на 560 мест, помещения для занятий хореографией, хранения музыкальных инструментов, декораций, костюмов, душевые и раздевалки. Будут созданы спортивные зоны с двумя залами, а также столярная, слесарная, швейная мастерские, кабинет домоводства, обеденный зал на 408 учеников. На территории школы будут организованы рекреации, воркаут-площадка, детские игровые зоны. По программе модернизации системы школьного образования ведется капитальный ремонт школ №3 и №4. В учреждениях планируется обновить оргтехнику, мебель и библиотечный фонд. Обе школы были построены в конце 60-х годов и давно нуждались в основательном ремонте. Все работы планируется завершить до конца текущего года. На следующий год намечен ремонт школ №5 и №7. В рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» в этом году отремонтированы спортивные залы в двух школах Баксана, еще в двух работы завершаются, в пяти школах спортивные залы были отремонтированы в течение 2019-2021 годов. В трех баксанских школах открыты центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точки роста», всего в Баксане уже функционируют 20 подобных центров. Глава КБР Казбек Коков проинспектировал также ход реконструкции поликлиники №2 селения Дыгулыбгей. Работы ведутся по программе модернизации первичного звена в рамках национального проекта «Здравоохранение». С момента открытия поликлинического учреждения в 1986 году его капитальный ремонт не проводился. Площадь здания увеличили за счет пристройки, разместив в ней новое детское отделение с отдельным входом. Рядом с отделением будет благоустроена детская площадка. Проект реконструкции поликлиники предполагает и ее оснащение современным медицинским оборудованием. В настоящее время идет внутренняя отделка и благоустройство территории, до конца года объект будет сдан в эксплуатацию. Всего за три года в Баксане благоустроено порядка 30 дворовых и общественных территорий, а новый городской парк стал любимым местом отдыха горожан.В Исламее руководитель республики ознакомился с работой сельской амбулатории. С сотрудниками медучреждения и жителями села Казбек Коков обсудил насущные вопросы: о необходимости создания дополнительных дошкольных мест, ремонте дома культуры, водоснабжении; взял на заметку прозвучавшие предложения.В селении Нижний Куркужин Казбек Коков осмотрел Детскую школу искусств имени Заслуженного деятеля культуры РФ Мухамеда Темиркановича Кипова. Здание, построенное 50 лет назад, было полностью реконструировано по нацпроекту «Культура». На это республике было выделено более 20 миллионов рублей из федерального бюджета. Строители обновили инженерные сети, внутреннюю отделку, заменили окна и двери, отремонтировали кабинеты, поставили новую мебель. Закуплен современный учебный инвентарь, инструменты - все необходимое для творческих занятий. Площади учреждения расширили за счет пристройки, так как здесь занимаются дети и из соседних сел. С начала года в школе идут занятия по хореографии, вокалу, изобразительному искусству, скульптуре. На сегодняшний день в учреждении обучаются больше 200 воспитанников. Школа славится своими преподавателями, историей и традициями. Казбек Коков отметил, что в учреждении дети по-настоящему заняты творчеством и под руководством своих наставников создают уникальные шедевры.В Прохладненском районе Глава республики также проверил введенную в эксплуатацию автомобильную дорогу Солдатская – Карагач - Грабовец протяжённостью 10,3 километра. Дорожный объект отремонтирован по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Дорога ведет к социально значимым объектам — дому культуры, школе, церкви, детскому саду и фельдшерско-акушерскому пункту; инфраструктура рядом с учреждениями стала комфортнее и безопаснее.В станице Солдатской, где в прошлом году была открыта новая школа, Казбек Коков проинспектировал строящийся ясельный комплекс на 140 мест. Проект реализуется в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». На создание детского сада республике выделено 89 миллионов рублей. Здесь будут открыты семь групп по 20 детей в каждой. Залы и кабинеты планируется оснастить комфортной мебелью, современным учебным инвентарем. Ввод в эксплуатацию нового ясельного комплекса планируется в 2023 году.Во время поездки по району Глава КБР посетил село Пролетарское, где поручил расширить работы по благоустройству общественной территории рядом с памятником жителям села, погибшим в Великой Отечественной войне, и храмом Казанской иконы Божьей матери.В селе Красносельском Казбек Коков проинспектировал ход строительства общеобразовательной школы на 500 мест. Старая школа была признана аварийной, в связи с чем больше не эксплуатируется. Сейчас дети из начальных классов обучаются в школе соседнего села Граничного, а ученики старших классов - в Пролетарском. Работы по возведению нового школьного здания идут по графику. Это будет современное общеобразовательное учреждение, оснащенное средствами обучения в соответствии с сегодняшними стандартами, во дворе будут обустроены спортивные площадки. Новую школу планируется ввести в строй в декабре 2023 года.