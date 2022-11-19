Казбек Коков посетил с рабочей поездкой Чегемский район

Глава КБР Казбек Коков посетил с рабочей поездкой Чегемский муниципальный район, сообщает пресс-служба руководителя региона. Глава республики проинспектировал ход дорожных работ на автодороге Чегем II – Булунгу. В настоящее время на 12-километровом участке обновлено асфальтобетонное покрытие, устроено современное освещение, появились тротуары. На всем протяжении дороги капитально отремонтированы 5 мостовых сооружений. Проведены дорожные работы в Нижнем Чегеме и Хушто-Сырте, а также на участке, который связывает эти два селения. В Нижнем Чегеме Глава республики осмотрел отремонтированную в этом году школу, где обучаются 260 детей. Капитальный ремонт здания проведен впервые за 45 лет. Кабинеты образовательного учреждения оснащены современным учебным оборудованием и мебелью. Благоустроена территория учреждения и отремонтирована дорога, которая к нему ведет. В селении строится футбольное поле, до конца года работы будут завершены. Казбек Коков вновь встретился с жителями Нижнего Чегема, которые ранее во время одной из поездок обращались к Главе республики по ряду социально значимых вопросов. Жители выразили благодарность руководителю республики за проводимую работу. В Чегемском районе будет реализован масштабный дорожный проект – реконструкция участка автодороги от селения Хушто-Сырт до выезда из Булунгу. Напомним, в июле этого года в ходе встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным Казбеком Коковым была озвучена просьба в оказании государственной поддержки на реализацию данного проекта. Региону выделены средства в размере 541,5 миллиона рублей. В настоящее время автодорога пребывает в гравийном исполнении, что требует значительных капитальных вложений на проведение работ, включая устройство защитных и укрепительных сооружений. По участку от селения Хушто-Сырт до Чегемских водопадов протяженностью 1,9 км за счет выделенных средств дорожники расширят земляное полотно до 10 м. В целях предотвращения размыва автодороги в период паводка будут устроены низовые подпорные стенки из железобетона Кроме того, будут устроены пешеходные зоны в виде тротуарных балконов протяженностью более 1,3 км, 6 смотровых площадок, 3 водопропускных труб и новое асфальтобетонное покрытие толщиной 12 см. Также за счет выделенных средств на участке от Чегемских водопадов до селения Булунгу протяженностью более 25 км начнутся работы по устройству земляного полотна, верховых и низовых подпорных стенок, а также водопропускных труб для предотвращения размыва полотна дороги, проходящих вдоль реки Чегем. В дальнейшем работы по поэтапному приведению автодороги Чегем II - Булунгу в нормативное состояние на всем ее протяжении будут продолжены.