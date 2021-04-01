Казбек Коков посетил детско-юношескую спортивно-адаптивную школу Нальчика





Казбек Коков побывал с рабочим визитом в детско-юношеской спортивно-адаптивной школе Нальчика. Глава республики осмотрел тренировочные залы, ознакомился с достижениями воспитанников.

Здесь созданы условия для людей с ограниченными возможностями здоровья, в первую очередь с нарушением опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. В секциях легкой атлетики, стрельбы из лука, плавания, тхэквондо и других занимаются около сотни спортсменов. Казбек Коков обсудил с профильным министром Исламом Хасановым и руководителем учреждения Александром Кулюшиным возможности повышения доступности занятий спортом для детей, подростков и взрослых с ограничениями по здоровью. Глава республики отметил необходимость развивать это направление прежде всего в районах и селах, где в рамках нацпроектов создаются условия для вовлечения людей в массовый спорт: строятся и ремонтируются залы, физкультурно-оздоровительные комплексы.