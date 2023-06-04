Казбек Коков посетил больничный городок в микрорайоне «Дубки» в Нальчике

В ходе еженедельного контрольного объезда объектов строительства Глава КБР Казбек Коков посетил больничный городок в микрорайоне «Дубки» Нальчика, работы по благоустройству которого сегодня - в активной фазе. Они включают территории Республиканской детской клинической больницы, её нового хирургического корпуса, детской поликлиники, кардиологии, онкоцентра и других. Для удобства людей появится большая автомобильная стоянка. Казбек Коков проинспектировал ремонт вышеуказанных медучреждений. Комплексные работы по благоустройству этой территории, а также капитальному ремонту улицы Шогенова сделают пребывание пациентов, медиков и посетителей в больничном городке более комфортным, а появление рядом нового сквера по достоинству оценят жители близлежащих районов.