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Казбек Коков посетил больничный городок в микрорайоне «Дубки» в Нальчике

Казбек Коков посетил больничный городок в микрорайоне «Дубки» в Нальчике

04.06.2023 | 15:02
В ходе еженедельного контрольного объезда объектов строительства Глава КБР Казбек Коков посетил больничный городок в микрорайоне «Дубки» Нальчика, работы по благоустройству которого сегодня - в активной фазе. Они включают территории Республиканской детской клинической больницы, её нового хирургического корпуса, детской поликлиники, кардиологии, онкоцентра и других. Для удобства людей появится большая автомобильная стоянка. Казбек Коков проинспектировал ремонт вышеуказанных медучреждений. Комплексные работы по благоустройству этой территории, а также капитальному ремонту улицы Шогенова сделают пребывание пациентов, медиков и посетителей в больничном городке более комфортным, а появление рядом нового сквера по достоинству оценят жители близлежащих районов.
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