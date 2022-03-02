Казбек Коков поручил жестко контролировать цены на продукты питания и товары первой необходимости

В Кабардино-Балкарии по поручению Главы КБР Казбека Кокова создан штаб по мониторингу цен, куда входят представители ФАС и МВД. Штаб ежедневно изучает цены, наличие продуктов питания, непродовольственных товаров, в том числе стройматериалов. На факты необоснованного завышения цен штаб будет реагировать в рамках полномочий. Глава Кабардино-Балкарии поручил жестко контролировать цены, в первую очередь, на продовольствие, товары первой необходимости, не допускать их необоснованного завышения. «Сталкиваемся с ситуацией, когда из-за роста иностранной валюты начинается ажиотаж по приобретению непродовольственных товаров: оргтехники, бытовой техники — чтобы вложить средства. Это неправильный путь. Есть азиатские производители, которые поставляют эту технику в неограниченном количестве. Скупать непродовольственные товары необходимости никакой нет» - констатировал Казбек Коков.