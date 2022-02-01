Казбек Коков поручил выделить на лекарственные препараты для амбулаторных больных еще 50 млн рублей

Глава КБР Казбек Коков провел заседание Оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции.

В заседании приняли участие Председатель Парламента КБР Татьяна Егорова, Председатель Правительства КБР Алий Мусуков, представители министерств и ведомств, муниципальных образований, правоохранительных органов, общественного сектора. Информацию по текущей ситуации представили руководитель Управления Роспотребнадзора по КБР Жирослан Пагов и министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов.

Темпы роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией остаются высокими, за последние сутки выявлено около 300 зараженных. Данный показатель, в том числе, связан с увеличением охвата населения тестированием. По информации Жирослана Пагова, если ежесуточный норматив составляет 300 тестирований на 100 тысяч человек, то в Кабардино-Балкарской Республике в течение суток проводят 600 тестирований на 100 тысяч человек. Ранее по поручению Главы республики, с целью увеличения охвата тестированием для за счет регионального бюджета было приобретено 100 тысяч тестов. При одновременном росте заболеваемости ОРВИ и коронавирусной инфекцией экспресс-тестирование позволяет оперативно дифференцировать коронавирус и назначать необходимое лечение.

Главный государственный санитарный врач КБР также сообщил, что «омикрон»-штамм все больше преобладает среди других штаммов коронавируса, но высока и циркуляция «дельты». По информации Рустама Калибатова, на амбулаторном лечении с легкой формой коронавируса сейчас находятся около 14 тысяч пациентов. Отмечается рост госпитализаций, стационарную помощь получают 726 человек, из них 150 — дети. В реанимациях находится 61 пациент.

Алий Мусуков проинформировал, что, согласно поручениям Главы республики, на средства, выделенные ранее, приобретены лекарства для амбулаторных больных. Из республиканского бюджета было направлено 32 миллиона рублей, из федерального бюджета решением Правительства РФ региону было выделено 26 миллионов. В настоящее время поставки завершаются. На указанные цели, по поручению Главы Кабардино-Балкарии, из регионального бюджета в минувший понедельник выделено еще 50 миллионов рублей на закупку лекарственных препаратов для амбулаторных пациентов с коронавирусной инфекцией.

Подводя итог, Казбек Коков отметил, что система здравоохранения республики в условиях подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией выстроена, есть необходимые резервы. Вместе с тем Глава региона поручил усилить контроль за качеством оказания медицинской помощи, «любые жалобы рассматривать персонально», обеспечить четкую обратную связь с жителями республики.