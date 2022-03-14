Казбек Коков поручил усилить взаимодействие с федеральными институтами развития

Глава КБР Казбек Коков провел рабочую встречу по вопросам инвестиций с министром экономического развития КБР Борисом Рахаевым и генеральным директором Корпорации развития КБР Ахматом Чочаевым. Обсуждены механизмы привлечения инвестиций в республику в условиях действующих санкций, а также меры поддержки реализованных и реализуемых инвестиционных проектов. Глава республики поручил обеспечить более эффективное взаимодействие с основными федеральными институтами развития - Корпорацией развития малого и среднего предпринимательства, МСП Банк, КАВКАЗ.РФ. Будет продолжено предоставление поручительств Гарантийного фонда КБР субъектам малого и среднего предпринимательства, реализующим экономически значимые для региона инвестиционные проекты, для работы с кредитными организациями. В числе приоритетных рассмотрены вопросы развития объектов туристической отрасли, находящихся в государственной собственности. Казбек Коков обозначил проведение мониторинга и сопровождение общей деятельности предприятий на постоянной основе важными условиями недопущения нарушения принятых ранее обязательств, дал соответствующие поручения.