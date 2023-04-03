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Казбек Коков поручил создать в КБР подразделение Государственного Фонда поддержки участников СВО и их семей

Казбек Коков поручил создать в КБР подразделение Государственного Фонда поддержки участников СВО и их семей

03.04.2023 | 22:07
Такое поручение сегодня дал руководитель региона Казбек Коков на совещании с кабмином и представителями муниципалитетов. Также на заседании обсудили реализацию нацпроектов, федеральных и региональных программ. Премьер-министр Алий Мусуков сообщил, что в муниципалитетах действуют 8 региональных проектов на общую сумму свыше полутора миллиардов рублей. Подробно остановились на весенней посевной. Сейчас идет закладка яровых культур и плодово-ягодных насаждений. Проведена подкормка озимых. Семенами республика обеспечена, продолжается завоз минеральных удобрений. Введено в эксплуатацию полторы тысячи гектаров орошаемых земель, в этом году цифра должна вырасти до 6 с половиной тысяч. За последние три года новые противоградовые пункты открыли в селах Зольского и Баксанского районов. Все они готовы к сезону, доложил профильный министр Хасан Сижажев. Общий объем господдержки АПК в этом году составит более 3 миллиардов рублей, это также больше показателей 22-го, прозвучало на заседании.   https://t.me/vestikbr
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