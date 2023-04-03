Казбек Коков поручил создать в КБР подразделение Государственного Фонда поддержки участников СВО и их семей

Такое поручение сегодня дал руководитель региона Казбек Коков на совещании с кабмином и представителями муниципалитетов.
Также на заседании обсудили реализацию нацпроектов, федеральных и региональных программ. Премьер-министр Алий Мусуков сообщил, что в муниципалитетах действуют 8 региональных проектов на общую сумму свыше полутора миллиардов рублей.
Подробно остановились на весенней посевной. Сейчас идет закладка яровых культур и плодово-ягодных насаждений. Проведена подкормка озимых. Семенами республика обеспечена, продолжается завоз минеральных удобрений.
Введено в эксплуатацию полторы тысячи гектаров орошаемых земель, в этом году цифра должна вырасти до 6 с половиной тысяч. За последние три года новые противоградовые пункты открыли в селах Зольского и Баксанского районов. Все они готовы к сезону, доложил профильный министр Хасан Сижажев.
Общий объем господдержки АПК в этом году составит более 3 миллиардов рублей, это также больше показателей 22-го, прозвучало на заседании.
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