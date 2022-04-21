Казбек Коков поручил проводить в школах КБР церемонию поднятия флагов и исполнения государственных гимнов

Сегодня в Доме Правительства Глава КБР Казбек Коков провел совместное заседание Антитеррористической комиссии в КБР и Оперативного штаба в КБР. Предваряя основную повестку, Казбек Коков поручил проводить в школах республики церемонию поднятия государственных флагов и исполнения государственных гимнов. Первые церемонии поднятия государственных флагов в школах, готовых к их проведению, состоятся 1 мая. Далее по мере готовности образовательных учреждений этот ритуал будет проводиться во всех школах систематически. «Как сказал наш Президент Владимир Владимирович Путин, это должно быть достойно и соответствовать значимости символов нашего государства», - подчеркнул Глава Кабардино-Балкарии. Обсуждены вопросы обеспечения антитеррористической защищенности объектов транспорта и транспортной инфраструктуры. Министр транспорта и дорожного хозяйства КБР Аслан Дышеков проинформировал, что объекты единой системы организации воздушного движения, железнодорожные и автовокзалы оборудованы 180 камерами видеонаблюдения, которые подключены к системе АПК «Безопасная республика» и дежурной части полиции. Заслушав доклады начальника Управления Росгвардии по КБР Сергея Васильева, министра промышленности, энергетики и торговли КБР Шамиля Ахубекова и министра курортов и туризма КБР Мурата Шогенцукова по вопросам антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, торговли, санаторно-курортного и туристско-реакреационного комплекса, руководитель республики поручил усилить работу и повысить ответственность должностных лиц в части исполнения решений АТК. В повестку дня был вынесен вопрос обеспечения правопорядка и безопасности в ходе проведения предстоящих в мае праздничных мероприятий. О мерах по охране мест проведения массовых мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, Празднику Весны и Труда, проинформировали представители силовых и правоохранительных структур. Программу запланированных мероприятий представил министр культуры КБР Мухадин Кумахов. Казбек Коков поручил приступить к организации шествия Бессмертного полка, отметив, что эпидемиологическая ситуация в этом году позволяет провести патриотическую акцию в очном формате. «Надо нацелиться на то, что мы однозначно будем проводить Бессмертный полк полноценно и масштабно», - резюмировал руководитель республики. В совместном заседании приняли участие Председатель Правительства КБР Алий Мусуков, Руководитель Администрации Главы КБР Мухамед Кодзоков, главный федеральный инспектор по КБР аппарата полномочного представителя Президента РФ по СКФО Тимур Макоев, руководители министерств, ведомств, главы администраций муниципальных образований, руководящий состав правоохранительных органов региона.