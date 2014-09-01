Казбек Коков поручил проверить организацию безопасности в учебных заведениях





Трагедию в школе Казани и меры, которые регионы должны предпринять для предотвращения подобных преступлений, сегодня обсуждали на «муниципальном часе» в Нальчике. Его провел Глава КБР Казбек Коков. Он поручил правительству, минпросвещения республики и руководителям муниципалитетов проверить организацию безопасности в школах. По поручению Главы организованы выезды во все города и районы, чтобы на местах проработать поставленные задачи по обеспечению безопасности в образовательных учреждениях, в том числе в период проведения ЕГЭ. Также обсуждены вопросы реализации нацпроектов. Как проинформировал председатель кабмина Алий Мусуков, работы в рамках заключенных муниципальных контрактов начаты, отставаний в «дорожной карте» нет. К примеру, по региональному проекту «Дорожная сеть» освоение средств превысило 45 процентов. В отчете о массовой иммунизации населения зампред Марат Хубиев отметил, что использовано восемьдесят процентов поступившей в республику вакцины от коронавируса. В завершение руководитель региона напомнил о необходимости держать на особом контроле паводковые риски.