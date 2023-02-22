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Казбек Коков поручил правительству КБР проработать новые возможности развития экономики республики

Казбек Коков поручил правительству КБР проработать новые возможности развития экономики республики

22.02.2023 | 22:56
Сегодня на совещании Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков поручил правительству проработать новые возможности развития экономики республики. Например, создавать новые предприятия по переработке сельхозпродукции. Минпромторгу надлежит держать на контроле реализацию проекта по возобновлению добычи вольфрама. Казбек Коков подчеркнул, национальные проекты реализовывать нужно опережающими темпами. Это касается капитального ремонта и строительства объектов здравоохранения, образования, восстановления дорожной сети, переселения из аварийного жилья. Правительству также поручено продолжить работу по повышению уровня доходов населения, в том числе, зарплат бюджетников, поддержки предпринимательства и приоритетных проектов в сельском хозяйстве, промышленности и туризме.   https://t.me/vestikbr
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