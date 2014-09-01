Казбек Коков поручил Правительству КБР оптимизировать механизмы получения госуслуг

Глава КБР Казбек Коков провел заседание, посвященное итогам работы Правительства КБР за первый квартал 2021 года, а также вопросам качества оказания населению республики государственных и муниципальных услуг, как сообщили в пресс-службе Главы и правительства КБР.

С докладами о проделанной работе выступили Председатель Правительства КБР Алий Мусуков, первый заместитель Председателя Правительства КБР Муаед Кунижев, заместитель Председателя Правительства КБР Марат Хубиев, министр экономического развития КБР Борис Рахаев, министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов, министр просвещения, науки и по делам молодежи КБР Анзор Езаов, министр труда и социальной защиты КБР Алим Асанов.

На совещании озвучено, что в текущем году регион реализует 26 государственных программ на общую сумму бюджетных ассигнований свыше 43 миллиардов рублей. Более 70 процентов ассигнований приходится на социальную сферу: поддержку населения, образование и здравоохранение. Глава республики заострил внимание на вопросах повышения доступности и улучшения качества государственных и муниципальных услуг в сфере здравоохранения, образования и социальной защиты. Он поручил создать рабочую группу, задача которой — в кратчайшие сроки проанализировать возможности оптимизации алгоритмов получения гражданами электронных государственных и муниципальных услуг, сокращения необоснованных требований при предоставлении необходимых документов, снижения административных барьеров. Казбек Коков поставил цель усилить работу в данном направлении руководителям всех министерств, предоставляющим услуги населению.

Подводя итог, Глава КБР Казбек Коков подчеркнул: «Работу проводим большую. Но не допускайте мелких сбоев, которые перечеркивают все. Можно проложить тысячи километров дорог, но одну яму увидят все. И человек будет недоволен работой самой лучшей больницы, если приемное отделение неухожено и плохо организовано. Надо лучше работать над такими вопросами, чтобы люди могли положительно оценивать работу власти».