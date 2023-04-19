Казбек Коков поможет в реабилитации раненному бойцу из КБР

Бойцу из Эльбрусского района с позывным «Юг», который в ходе специальной военной операции получил тяжелое ранение глаз, а также его семье будет оказана вся необходимая поддержка, в том числе при лечении и дальнейшей реабилитации. Об этом Глава КБР Казбек Коков сообщил сегодня на своей странице в «Телеграме».
О подвиге бойцов из спецназа «АХМАТ», в составе которого был и наш земляк, мы рассказывали в нашем эфире накануне. В течение пяти суток военные отбивали ожесточенные атаки превосходящего числом противника.
Однако благодаря отваге и отличной военной выучке, они смогли вырваться из окружения. Но, к сожалению, не обошлось без ранений. Сейчас военнослужащие находятся в госпитале, им оказывают необходимую медицинскую помощь.
Казбек Коков поблагодарил Главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова и заместителя командующего 2-м армейским корпусом Апты Алаудинова за личный контроль, внимание и оперативную помощь всем бойцам отряда.
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