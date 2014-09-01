Казбек Коков подписал указ об усилении ограничительных мер против распространения коронавируса





Казбек Коков подписал указ об усилении ограничительных мер против распространения коронавируса на территории Кабардино-Балкарии. Документ предписывает увеличить с 30 до 40 процентов долю сотрудников, которых переводят на дистанционную работу. В этом списке – люди старше 65 лет и те, у кого есть заболевания бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, а также беременные. При этом не учитывают тех, кто вакцинировался от ковида. И к тому же мера не распространяется на медиков и людей, чье пребывание на рабочем месте является особо важным для функционирования организации/ Также согласно указу Главы республики, в учреждениях образования, здравоохранения и соцзащиты с круглосуточным пребыванием ограничат посещения. Прийти сможет лишь один близкий родственник, у которого есть справка о вакцинации, либо о перенесенном за последние полгода коронавирусе, либо отрицательный ПЦР-тест. Возможно проведение встреч по предварительной записи – преимущественно на открытом воздухе или в отдельном помещении… Напомню, что в Кабардино-Балкарии продолжают действовать ограничения на проведение массовых собраний с числом участников больше 50 человек. Речь идет о деловых, спортивных и зрелищных мероприятиях. Сохраняются требования о соблюдении социальной дистанции и использовании масок в общественных местах, в магазинах и на транспорте.