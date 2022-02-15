Глава КБР Казбек Коков подписал указ “Об учреждении памятной медали «100-летие образования Кабардино-Балкарской Республики». Согласно Указу, опубликованному на сайте Главы Кабардино-Балкарии, утверждены описание памятной медали, рисунок памятной медали и образец бланка удостоверения к памятной медали «100-летие образования Кабардино-Балкарской Республики». В документе говорится, что «медалью могут награждаться почетные гости и иные участники торжеств и мероприятий, посвященных 100-летию образования Кабардино-Балкарской Республики, за достижения, а также за плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур народов, укреплению межнациональных отношений, за заслуги в развитии межрегиональных, внешнеэкономических и международных связей». Памятная медаль вручается Главой Кабардино-Балкарской Республики или по его поручению иными лицами в торжественной обстановке при проведении мероприятий, посвященных 100-летию образования Кабардино-Балкарской Республики. Одновременно с памятной медалью выдается удостоверение к ней. Вручение памятной медали осуществляется в течение 2022 года, — говорится в указе. Памятная медаль «100-летие образования Кабардино-Балкарской Республики» изготавливается из латуни с покрытием золотом 999 пробы, имеет форму круга диаметром 32 мм с выпуклым бортиком с обеих сторон. На лицевой стороне памятной медали на матовом фоне расположено изображение Государственного герба Кабардино-Балкарской Республики с надписью «Кабардино-Балкарская Республика» по окружности в верхней части, в нижней части размещается дата «1922 – 2022». На оборотной стороне памятной медали на матовом фоне в центре располагается надпись «В ОЗНАМЕНОВАНИЕ 100-ЛЕТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ». Все изображения и надпись рельефные. Президент России Владимир Путин в 2018 году подписал указ о праздновании 100-летия Кабардино-Балкарской Республики в 2022 году. Основные торжества пройдут в начале сентября 2022 года. В программе запланировано проведение Дней культуры КБР в Москве, концертов, всероссийских научных конференций, туристических фестивалей и молодежных этнографических форумов.