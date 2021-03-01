Казбек Коков подписал указ о снятии ряда ограничений, связанных с антиковидным режимом





Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сегодня подписал указ об изменениях, которые внесены в режим самоизоляции на территории республики с первого апреля.

Они коснулись ограничений на проведение массовых мероприятий. С завтрашнего дня предельная численность участников может достигать ста человек – при соблюдении всех мер безопасности. А вот для жителей Кабардино-Балкарии старше 65 лет, которые не работают, а также для тех, кто страдает серьезными хроническими заболеваниями, самоизоляция продлена без указания срока окончания режима.