Глава КБР Казбек Коков подписал указ о проведении в республике в 2024 году Года архитектуры

«В целях популяризации архитектурного образования, достижений в области архитектуры и дальнейшего развития архитектурной деятельности постановляю: провести в 2024 году в Кабардино-Балкарской Республике Год архитектуры», - говорится в документе.
Правительству КБР поручено в трехмесячный срок образовать организационный комитет и разработать соответствующий план мероприятий на 2024 год.
Напомним, данная инициатива была озвучена Главой республики в феврале текущего года во время встречи с председателем Кабардино-Балкарского отделения Союза архитекторов России Юрием Логоватовским. Казбек Коков отметил, что в регионе активно ведется строительство и капитальный ремонт жилья, государственных учреждений, частных предприятий и организаций.
Только в государственном сегменте по нацпроектам 2023 года это порядка 150 объектов. «Облик населенных пунктов необходимо формировать, опираясь на профессиональные знания и опыт. Участие Союза архитекторов в работе градостроительных советов будет усилено», - сказал тогда руководитель региона.
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