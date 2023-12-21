Казбек Коков подписал указ о присвоении имен Юрия Темирканова и Тимура Энеева крупным соцобъектам в Нальчике

Сегодня Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков подписал указы – об увековечении памяти выдающегося деятеля культуры, лауреата Государственной премии СССР Юрия Темирканова и выдающегося ученого, лауреата Ленинской премии Тимура Энеева.
Имя Юрия Темирканова присвоено Государственному концертному залу в Нальчике. Имя Тимура Энеева будет носить Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей в области искусства, спорта, образования и науки «Антарес».
Также руководитель республики поручил правительству учредить для студентов и аспирантов вузов и научных организаций Кабардино-Балкарии стипендии имени Юрия Темирканова и Тимура Энеева.
