Казбек Коков подписал указ о присвоении имен Юрия Темирканова и Тимура Энеева крупным соцобъектам в Нальчике

21.12.2023 | 21:57
Сегодня Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков подписал указы – об увековечении памяти выдающегося деятеля культуры, лауреата Государственной премии СССР Юрия Темирканова и выдающегося ученого, лауреата Ленинской премии Тимура Энеева. Имя Юрия Темирканова присвоено Государственному концертному залу в Нальчике. Имя Тимура Энеева будет носить Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей в области искусства, спорта, образования и науки «Антарес». Также руководитель республики поручил правительству учредить для студентов и аспирантов вузов и научных организаций Кабардино-Балкарии стипендии имени Юрия Темирканова и Тимура Энеева.   https://t.me/vestikbr
