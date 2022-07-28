Казбек Коков подписал указ о присуждении премий молодым ученым, сообщает пресс-служба Главы и Правительства КБР. Согласно указу лауреатами премий Главы Кабардино-Балкарской Республики в 2022 году стали: Луиза Гадзова – научный сотрудник отдела дробного исчисления Института прикладной математики и автоматизации Кабардино-Балкарского научного центра Российской академии наук – за результаты научных исследований в области дробного исчисления и дифференциальных уравнений дробного порядка; Рустам Калмыков – доцент кафедры электроники и цифровых информационных технологий Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова – за разработку полупроводниковых нанокомпозиционных материалов на основе халькогенидов свинца, предназначенных для повышения эффективности преобразования тепловой энергии в электрическую в области средних температур; Станислав Кущев – младший научный сотрудник Высокогорного геофизического института – за результаты научных исследований, внесших значительный вклад в развитие естественных наук о Земле; Малика Моллаева – научный сотрудник Института экологии горных территорий им. А.К. Темботова Российской академии наук – за результаты научных исследований, внесших значительный вклад в развитие естественных наук; Андемиркан Одижев – аспирант Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета им. В.М. Кокова – за разработку и внедрение экологически безопасных технологий в растениеводстве. Напомним, что ежегодная премия учреждена Главой Кабардино-Балкарской Республики Казбеком Коковым 2 декабря 2020 года в целях развития научного потенциала Кабардино-Балкарской Республики и поощрения молодых ученых и специалистов. В прошлом году Указом Главы КБР премия также была присуждена 5 молодым ученым.