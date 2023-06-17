Казбек Коков подписал указ о награждении медицинских работников

В преддверии Дня медицинского работника Глава КБР Казбек Коков за большой вклад в развитие здравоохранения, высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд подписал указы о присвоении почетного звания «Заслуженный врач Кабардино-Балкарской Республики» заведующему научным отделением трансплантации почки и поджелудочной железы Научно-исследовательского института скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Аслану Балкарову; заведующему хирургическим отделением – врачу-хирургу Межрайонной многопрофильной больницы Ауесу Апшацеву; заведующей отделением реанимации и интенсивной терапии № 1 – врачу-анестезиологу-реаниматологу Республиканской клинической больницы Аминат Кулиевой; заведующему ожоговым отделением – врачу-травматологу-ортопеду Республиканской клинической больницы Суфьяну Кярову; заместителю главного врача по акушерско-гинекологической помощи Перинатального центра Тамаре Поздняковой; заведующей гинекологическим отделением № 2 – врачу-акушеру-гинекологу Городской клинической больницы №1 Бэле Пхитиковой. Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики» присвоено Хайшат Дзамиховой.