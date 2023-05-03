Казбек Коков подписал соглашение о сотрудничестве с председателем Юго-Западного банка Сбербанка Анатолием Песенниковым

Сотрудничество нацелено на развитие технологий искусственного интеллекта и стимулирование научно-исследовательской и инновационной деятельности.
Совместная работа в этом сегменте для республики перспективна и актуальна уже сейчас. Внедрение и развитие новых цифровых технологий и автоматизированных систем в различных сферах экономики направлено на повышение эффективности управления многими процессами, конечный результат которых - повышение качества жизни людей.
Также республика сотрудничает со Сбербанком по таким направлениям, как реализация инвестиционных проектов, поддержка малого и среднего предпринимательства, инфраструктурное развитие и благоустройство территорий, предоставление государственных и муниципальных услуг – соответствующие соглашения были подписаны в 2019 году.
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