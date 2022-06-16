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Казбек Коков подписал соглашение о сотрудничестве с Аналитическим центром при Правительстве РФ

Казбек Коков подписал соглашение о сотрудничестве с Аналитическим центром при Правительстве РФ

16.06.2022 | 15:22
Сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума Глава КБР Казбек Коков подписал Соглашение о сотрудничестве между Аналитическим центром при Правительстве России и Правительством республики. Обсуждены перспективы дальнейшего взаимодействия. Это совместная работа в информационно-аналитической и экспертно-аналитической сферах, направленная на обеспечение комплексного социально-экономического развития Кабардино-Балкарии. Сотрудничество будет нацелено на повышение эффективности реализации нацпроектов, федеральных и региональных программ, формирование в республике благоприятного инвестиционного климата, привлечение инвестиций в экономику региона. Надо отметить, что деятельность Аналитического центра при Правительстве страны построена на современных цифровых технологиях – системах управления проектами социально-экономического развития.
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