Казбек Коков поддержал собрание инициативной группы по проведению референдума о вхождении Южной Осетии в состав РФ

Глава КБР Казбек Коков вместе с коллегами - главами регионов СКФО и депутатами Государственной Думы посетил Республику Южная Осетия, чтобы поддержать собрание инициативной группы по проведению референдума о вхождении страны в состав Российской Федерации. «Символично, что сегодняшняя встреча прошла в День Конституции республики, принятой ровно 21 год назад. Представители инициативной группы обсудили организационные вопросы по предстоящему референдуму. Дата проведения столь важного для граждан мероприятия будет определена после всех необходимых правовых процедур. Также через два дня здесь состоятся выборы президента страны, за ходом которых будут следить, в том числе, российские общественники», - написал Казбек Коков в своем телеграм-канале. В преддверии знаковых политических событий Глава Кабардино-Балкарии пожелал «братскому народу Южной Осетии добра, благополучия и уверенного движения вперед».