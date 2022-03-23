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Казбек Коков поддержал предложения молодежного актива Кабардино-Балкарии

Казбек Коков поддержал предложения молодежного актива Кабардино-Балкарии

23.03.2022 | 22:35
Предложения молодежного актива республики касались развития туристической сферы, спорта и культуры, социальной политики, добровольческой деятельности, грантовой поддержки инициатив. На заседании Совета при Главе Кабардино-Балкарии по молодежной политике активисты поделились своими идеями и планами, которые получили поддержку Казбека Кокова. Глава республики дал ряд поручений на ближайшую перспективу. Совету совместно с правительством и министерством просвещения необходимо разработать новые критерии оценки работы, которую ведут муниципалитеты в сфере реализации молодежной политики. Также следует представить предложения о том, как сделать работу молодежных институтов, в том числе будущего Дворца творческой молодежи, эффективной и интересной. Помимо этого, предстоит подготовить программу Северо-Кавказского фестиваля молодежи, приуроченного к столетию Кабардино-Балкарии, и оказать содействие в разработке программы грантовой поддержки молодежных инициатив. По итогам встречи Казбек Коков выразил уверенность, что Совет станет тем координационным центром, который придаст новый импульс молодежному движению и молодежным инициативам.
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