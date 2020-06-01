Казбек Коков почтил память советских солдат на «Высоте-910»

В День памяти и скорби Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков почтил память воинов-защитников стратегической «Высоты-910» в Баксанском районе и возложил цветы к мемориалу.

В церемонии приняли участие глава администрации Баксанского района Артур Балкизов и председатель совета ветеранов муниципалитета Анатолий Абазов.

После возложения Казбек Коков осмотрел реконструированный к 75-летию Великой Победы мемориальный комплекс и поблагодарил руководство района за проводимую работу по его сохранению и благоустройству.

Летом 1942 года фашистские войска, захватив город Пятигорск, продолжили наступление на Северный Кавказ. С августа 1942 года по январь 1943 года советские солдаты сражались за Кабардино-Балкарию. Особенно стойко сдерживали красноармейцы натиск врага в районах «Высоты-910», горы Хара-Кора, селений Заюково, Кызбурун, Верхнего Курпа, Нальчика и горных перевалов.