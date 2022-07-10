Казбек Коков побывал с рабочим визитом в Терском районе

Строительство школ, дорог и сбор урожая стали главными вопросами в сегодняшней поездке Главы КБР Казбека Кокова в Терский муниципальный район, сообщает пресс-служба руководителя региона.
Глава республики побывал на полях Терского района, где сейчас в разгаре уборочные работы. Посевные площади района в этом году составили 43,8 тысячи гектаров, здесь традиционно выращивают зерновые, кукурузу на зерно, сою, подсолнечник.
На месте руководитель республики обсудил с терскими аграриями ход уборочной. Сейчас они приступили к уборке ярового ячменя. Валовый сбор озимого ячменя, уборку которого завершили, составил 15,3 тысячи центнеров. Также собрали озимый рапс, урожайность которого составила 35-36 центнеров на гектар. Озимая пшеница занимает 6,8 тысячи гектаров, с 70% площадей урожай уже убран. В среднем урожайность пшеницы здесь составляет 45-46 центнера с гектара, а на отдельных участках достигает 60-65 центнеров, сообщили специалисты.
Казбек Коков также проинспектировал объекты дорожного строительства, в том числе центральную улицу Терека, где развернут капитальный ремонт. Работы здесь стартовали в мае, закончить их планируется досрочно – к сентябрю. Комплекс работ включает замену тротуарной плитки, бордюров и укладку асфальтобетонного покрытия в пешеходной зоне. Строители также заменят дорожное покрытие проезжей части и устроят автомобильные парковки. Кроме того, будет обновлено уличное освещение, старые опоры заменят на более современные.
В муниципалитете идет капитальный ремонт 7 школ. Это школы 1 и 3 в Тереке, ремонт которых будет завершен в 2023 году, а также школы в селениях Красноармейское, Терекское, Дейское, Арик и Ново-Хамидие – их сдадут в эксплуатацию к сентябрю. Школа в селении Ново-Хамидие была построена в 1968 году, на ее ремонт по программе “Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике” из федерального бюджета выделено свыше 50 миллионов рублей. Капитальный ремонт образовательного учреждения, который начали в апреле, включает замену инженерных коммуникаций, кровли, ремонт фасада, внутренних помещений – то есть, полное обновление. По состоянию на сегодняшний день строители уже практически завершили электромонтажные работы, ремонт фасада и кровли, внутренние отделочные работы, установлены оконные блоки. Сейчас ведутся работы по заливке пола и ремонту отопительной системы. Работы выполняются в соответствии с графиком, отставаний по срокам нет. Новый учебный год дети начнут в отремонтированной школе.
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