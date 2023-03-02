Казбек Коков побывал с рабочей поездкой в Херсонской области

Встретился с главами военно-гражданских администраций муниципальных округов: Скадовского - Сергеем Швайко, Голопристанского – Геннадием Недялковым, Каланчакского - Петром Мустияновичем. По решению Оперативного штаба Кабардино-Балкарской Республики оказываем шефскую помощь этим районам, они входят в состав братского российского региона – Херсонской области.
Обсудили планы дальнейшего взаимодействия в рамках подписанных ранее соглашений об оказании гуманитарной помощи, восстановлении социальных объектов, организации оздоровительного отдыха для детей в санаториях нашей республики.
Подвели итоги проделанной в прошлом году работы. Так в Скадовске капитально отремонтировали 24-квартирный дом, заменили кровлю здания ясельного дошкольного учреждения «Колокольчик», отремонтировали школу №1 в поселке Каланчак. В этих населенных пунктах, а также селе Антоновка обустроили детские площадки. Начали делать детскую площадку и в Новониколаевке.
С июля 2022 года передали для жителей округов гуманитарные грузы с продуктами питания, предметами первой необходимости, бутилированной водой, медикаментами. Для социальных учреждений направили стройматериалы, компьютеры, бытовую технику, мягкий инвентарь, школьные принадлежности, подарочные наборы для детей.
В этом году планируем в Скадовске отремонтировать участок магистральной водопроводной сети по улице Джарылгачской, общедомовое хозяйство, медицинский кабинет в школе № 1, амбулаторию в селе Михайловка.
Встретился и с нашими врачами анестезиологами-реаниматологами, которые в качестве волонтеров работают в Скадовской центральной городской больнице. Из-за отсутствия здесь анестезиологов-реаниматологов оказание экстренной помощи было невозможно. Наши специалисты откликнулись, это уже третья смена. Сейчас медики оказывают помощь, в том числе, раненым военнослужащим, делятся опытом с коллегами. Всем необходимым для оказания медицинской помощи обеспечены.
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