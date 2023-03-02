home
Главная
>
Новости
>
Казбек Коков побывал с рабочей поездкой в Херсонской области

Казбек Коков побывал с рабочей поездкой в Херсонской области

02.03.2023 | 10:44
Встретился с главами военно-гражданских администраций муниципальных округов: Скадовского - Сергеем Швайко, Голопристанского – Геннадием Недялковым, Каланчакского - Петром Мустияновичем. По решению Оперативного штаба Кабардино-Балкарской Республики оказываем шефскую помощь этим районам, они входят в состав братского российского региона – Херсонской области. Обсудили планы дальнейшего взаимодействия в рамках подписанных ранее соглашений об оказании гуманитарной помощи, восстановлении социальных объектов, организации оздоровительного отдыха для детей в санаториях нашей республики. Подвели итоги проделанной в прошлом году работы. Так в Скадовске капитально отремонтировали 24-квартирный дом, заменили кровлю здания ясельного дошкольного учреждения «Колокольчик», отремонтировали школу №1 в поселке Каланчак. В этих населенных пунктах, а также селе Антоновка обустроили детские площадки. Начали делать детскую площадку и в Новониколаевке. С июля 2022 года передали для жителей округов гуманитарные грузы с продуктами питания, предметами первой необходимости, бутилированной водой, медикаментами. Для социальных учреждений направили стройматериалы, компьютеры, бытовую технику, мягкий инвентарь, школьные принадлежности, подарочные наборы для детей. В этом году планируем в Скадовске отремонтировать участок магистральной водопроводной сети по улице Джарылгачской, общедомовое хозяйство, медицинский кабинет в школе № 1, амбулаторию в селе Михайловка. Встретился и с нашими врачами анестезиологами-реаниматологами, которые в качестве волонтеров работают в Скадовской центральной городской больнице. Из-за отсутствия здесь анестезиологов-реаниматологов оказание экстренной помощи было невозможно. Наши специалисты откликнулись, это уже третья смена. Сейчас медики оказывают помощь, в том числе, раненым военнослужащим, делятся опытом с коллегами. Всем необходимым для оказания медицинской помощи обеспечены.   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных