Казбек Коков побывал с рабочей поездкой в Черекском районе — 2019.08.15

Временно исполняющий обязанности Главы КБР осмотрел амбулаторию селения Аушигер. Здание 36 года постройки находится в аварийном состоянии и не подлежит капитальному ремонту. Рассматривается вопрос о включении объекта в одну из действующих программ развития здравоохранения. В настоящее время завершается подготовка необходимой проектно-сметной документации на возведение нового медучреждения. В поселке Кашхатау Казбек Коков посетил среднюю школу. По программам общего и дополнительного образования в режиме одной смены здесь обучаются более 700 детей. Временно исполняющий обязанности Главы КБР ознакомился с качеством проведения капитального ремонта спортзала, а также осмотрел строительную площадку будущей многофункциональной игровой воркаут-зоны с детским спортивно-оздоровительным блоком. В завершение рабочей поездки Казбек Коков встретился с сотрудниками и подопечными комплексного центра социального обслуживания населения Черекского района. Персонал учреждения оказывает квалифицированную помощь жителям всех муниципальных районов республики, находящимся в сложной жизненной ситуации, а также поддержку в реализации их законных прав и интересов.