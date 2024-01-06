Казбек Коков побывал с рабочей поездкой в Черекском районе

06.01.2024 | 21:25
В Кашхатау руководитель региона осмотрел дорогу по улице Уянаева. В скором времени ее планируют капитально отремонтировать. Она обеспечивает транспортную доступность социальных объектов. Казбек Коков поручил включить объект в план дорожных работ и учесть расходы на приведение в порядок подходов и подъездов. В планах и ремонт федеральной трассы, ведущей в Верхнюю Балкарию. Это один из самых крупных и технически сложных участков. В самой Верхней Балкарии сейчас идет благоустройство села. В Аушигере по федеральной программе комплексного развития сельских территорий построили 11-километровый водовод Сатушир-Аушигер. По этой же программе здесь появился Дом культуры на 300 мест. Сейчас его готовят открытию.   https://t.me/vestikbr
