Казбек Коков поблагодарил жителей городского округа Нальчик за поддержку наших военнослужащих

Глава КБР Казбек Коков начал встречу с активом городского округа Нальчик со слов благодарности за неоценимую поддержку наших военнослужащих, которые сейчас выполняют боевые задачи СВО, за помощь их семьям. Поблагодарил всех, кто не остается в стороне от самого главного для всех нас дела. Это общий вклад в победу.
Подвели итоги социально-экономического развития Нальчика за период реализации национальных проектов с 2019 по 2022 годы, инициированных нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным.
Многое сделано в социальной сфере. Из основного: построили 17 дошкольных подразделений, школу, Центр культурного развития на Искоже, 18 спортплощадок. Отремонтировали 5 поликлиник и их филиалов, театр юного зрителя, гимназию №1, на очереди - школа №8. Продолжим строительство онкодиспансера, поликлиники, крытого катка, ремонт школ искусств, поликлиник, создание модельных библиотек. В Кенже и Белой Речке построим новые амбулатории. Дополнительные учебные корпуса появятся в 3 школах. В конце этого года завершим строительство новой школы в микрорайоне «Восточный» на 1500 мест и центра современного пятиборья.
По федеральной программе сокращения аварийного жилищного фонда и республиканской программе улучшения бытовых условий граждан, проживающих в многоквартирных домах коммунального типа, до 2024 года планируем расселить 14 общежитий Нальчика.
Нальчик - это самый крупный региональный деловой центр, где зарегистрировано более 27 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства и почти 17 тысяч самозанятых граждан. Эти цифры кратно выросли благодаря поддержке предпринимательства и устранению избыточных административных барьеров для развития бизнеса. Соответственно, увеличились и доходы муниципального бюджета, благодаря чему появилась возможность решать больше социальных задач.
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