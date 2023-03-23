home
Главная
>
Новости
>
Казбек Коков поблагодарил жителей городского округа Нальчик за поддержку наших военнослужащих

Казбек Коков поблагодарил жителей городского округа Нальчик за поддержку наших военнослужащих

23.03.2023 | 16:29
Глава КБР Казбек Коков начал встречу с активом городского округа Нальчик со слов благодарности за неоценимую поддержку наших военнослужащих, которые сейчас выполняют боевые задачи СВО, за помощь их семьям. Поблагодарил всех, кто не остается в стороне от самого главного для всех нас дела. Это общий вклад в победу. Подвели итоги социально-экономического развития Нальчика за период реализации национальных проектов с 2019 по 2022 годы, инициированных нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Многое сделано в социальной сфере. Из основного: построили 17 дошкольных подразделений, школу, Центр культурного развития на Искоже, 18 спортплощадок. Отремонтировали 5 поликлиник и их филиалов, театр юного зрителя, гимназию №1, на очереди - школа №8. Продолжим строительство онкодиспансера, поликлиники, крытого катка, ремонт школ искусств, поликлиник, создание модельных библиотек. В Кенже и Белой Речке построим новые амбулатории. Дополнительные учебные корпуса появятся в 3 школах. В конце этого года завершим строительство новой школы в микрорайоне «Восточный» на 1500 мест и центра современного пятиборья. По федеральной программе сокращения аварийного жилищного фонда и республиканской программе улучшения бытовых условий граждан, проживающих в многоквартирных домах коммунального типа, до 2024 года планируем расселить 14 общежитий Нальчика. Нальчик - это самый крупный региональный деловой центр, где зарегистрировано более 27 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства и почти 17 тысяч самозанятых граждан. Эти цифры кратно выросли благодаря поддержке предпринимательства и устранению избыточных административных барьеров для развития бизнеса. Соответственно, увеличились и доходы муниципального бюджета, благодаря чему появилась возможность решать больше социальных задач.   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных