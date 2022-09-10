Казбек Коков поблагодарил Президента России Владимира Путина за поздравление со 100-летием КБР

От имени всего многонационального народа нашей республики хочу выразить глубокую благодарность нашему Президенту Владимиру Владимировичу Путину за теплое поздравление со 100-летием образования Кабардино-Балкарии. Уверен, высокая оценка достижений Кабардино-Балкарии, которую в своем обращении к жителям нашей республики высказал Владимир Владимирович, послужит важным стимулом для дальнейшего созидательного развития региона и вдохновит наш народ на новые свершения во имя процветания нашей республики и всей России. __________ Дорогие земляки! В эти дни мы с вами отмечаем вековой юбилей единой Кабардино-Балкарской Республики, которая 100 лет назад обрела высокий статус национальной субъектности в составе России. Этот день, к которому все мы готовились, встречаем с определенными результатами. Как и было обозначено Президентом, улучшение качества жизни людей является главной целью всей нашей работы. С этой задачей справляемся благодаря реализации национальных проектов, исполнению социальных обязательств перед семьями с детьми, антикризисным решениям руководства страны. При этом со своей стороны делаем все, чтобы работа была максимально инициативной, последовательной, эффективной, имела ощутимый для людей результат. За три года построили и строим, отремонтировали и ремонтируем сотни значимых объектов. Это социальные учреждения, инфраструктура, дороги. Мы смогли полностью обеспечить доступность дошкольного образования, построив десятки дошкольных блоков, в том числе в отдаленных селах, где раньше таких учреждений не было. Мы строим 10 новых школ и в предстоящем году начнем строить еще восемь. Это позволит перевести все наши общеобразовательные учреждения в односменный режим занятий. Мы капитально ремонтируем десятки сельских школ, которые десятилетиями нуждались в этом. За два года планируем отремонтировать и оснастить 60 школ, а до 2026 года приведем в порядок 176 общеобразовательных учреждений. Мы смогли приступить к работе по обеспечению населения качественной водой и обновлению систем водоотведения, включившись во все возможные программы и проекты. Это и локальные муниципальные объекты, и такие крупные, как Баксанский и Зольский водоводы или коллектор в Эльбрусском районе. Мы намерены решить эту проблему окончательно. Модернизация первичного звена системы здравоохранения позволила сделать доступнее медицинскую помощь, современным медицинским оборудованием оснащены десятки учреждений. Капитально отремонтированы практически все поликлиники. До 2025 года планируем строительство новых зданий врачебных амбулаторий в Октябрьском, Жемтале, Белой Речке, Кенже, Звездном, Нижнем Череке, Кубе-Табе, Красносельском, Светловодском, Дейском. Капитально отремонтируем амбулатории в 10 селах. Включили в нацпроект «Здравоохранение» и приступили к строительству онкологического диспансера, новой участковой больницы в Эльбрусе и новой поликлиники в Нальчике. В этом году завершим капитальный ремонт Республиканской детской клинической больницы и детской поликлиники в Нальчике. Смогли со 180 до 600 миллионов рублей увеличить финансирование лекарственного обеспечения льготных категорий граждан за счет республиканского бюджета. И эта работа будет усилена. Продолжаем дорожное и жилищное строительство — это одни из ключевых драйверов роста экономики. Ведь это не только инвестиции, но и рабочие места. Только в Нальчике за три года отремонтировано более 50 километров дорог, а еще дороги в муниципалитетах: селах, малых городах. Обновленные проспекты, которые открываем в эти дни, не просто преобразили столицу, а сделали ее комфортнее и безопаснее. Ремонт и строительство дорог в обязательном порядке сопровождаем установкой новых систем уличного освещения — это безопасность. Федеральная трасса «Кавказ» практически вся стала 4-полосной. Результат – снижение аварийности, и это главное. Что еще? Новые подходы к организации молодежной инфраструктуры, современные учреждения культуры и спортивные объекты в селах и городах. Это библиотеки и дома культуры, детские школы искусств и театры. Это футбольные поля, дворовые и парковые спортплощадки, школьные спортзалы, ФОКи с бассейнами и борцовскими залами. Не только ремонтируем, но и оснащаем всем необходимым. Строим в Нальчике культурный центр, ледовый дворец и спорткомплекс для занятий пятиборьем, Дворец творчества молодежи — молодому поколению будет, где проявить свои таланты. Главная заслуга во всем, что удается сделать, принадлежит нашим людям: учителям и врачам, работникам сельского хозяйства и промышленности, строителям и дорожникам, инженерам и технологам. Год 100-летия единой Кабардино-Балкарии готовили все вместе: именно единство всегда лежит в основе великих достижений. От всего сердца благодарю всех и каждого, кто приложил усилия, чтобы сделать нашу республику лучше, успешнее, краше. Спасибо вам! Процветания нашей родной Кабардино-Балкарии!