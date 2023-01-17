Казбек Коков передал Золотую Звезду семье Героя России Тимура Тамазова

В Колонном зале Дома правительства – родные Тимура Тамазова. Звание Героя России уроженцу республики присвоено указом президента за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга – посмертно.
Капитан десантно-штурмовой дивизии погиб во время специальной военной операции. Обращаясь к близким офицера, руководитель региона подчеркнул: его подвиг – пример беззаветного служения своей стране и верности Отечеству.
Золотую звезду Героя России семье Тимура Тамазова передали Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков и заместитель начальника штаба Воздушно-десантных войск страны Эдуард Сторожев.
Эдуард Сторожев отметил высокий профессионализм и беззаветную преданность Родине Тимура Тамазова, рассказал о его героическом пути. Находясь на переднем крае, капитан командовал бронегруппой батальона. Лично участвовал в отражении атак нацистов, показывая подчиненным образец стойкости и решительности.
Заместитель начальника штаба Воздушно-десантных войск подчеркнул: командование ВДВ гордится героем.
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