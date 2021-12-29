Казбек Коков передал подарки медикам Кабардино-Балкарии

В первой городской больнице конец рабочего дня. Медики госпиталя особо опасных инфекций собираются домой. В руках – подарки от Главы республики Казбека Кокова. Грузовые «Газели» с подарками – и у второй горбольницы столицы республики, где работает антиковидный госпиталь. Новогодние наборы повезли также в Нарткалу и Прохладный. Глава Кабардино-Балкарии не раз говорил о высокой роли медиков в обществе и о том, насколько важно оказывать им поддержку. Врачи, медсестры, другие сотрудники госпиталей особо опасных инфекций... Больше 1300 подарков от Главы Кабардино-Балкарии получили медики в преддверии Нового года.