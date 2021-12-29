home
Главная
>
Новости
>
Казбек Коков передал подарки медикам Кабардино-Балкарии

Казбек Коков передал подарки медикам Кабардино-Балкарии

29.12.2021 | 15:56
В первой городской больнице конец рабочего дня. Медики госпиталя особо опасных инфекций собираются домой. В руках – подарки от Главы республики Казбека Кокова. Грузовые «Газели» с подарками – и у второй горбольницы столицы республики, где работает антиковидный госпиталь. Новогодние наборы повезли также в Нарткалу и Прохладный. Глава Кабардино-Балкарии не раз говорил о высокой роли медиков в обществе и о том, насколько важно оказывать им поддержку. Врачи, медсестры, другие сотрудники госпиталей особо опасных инфекций... Больше 1300 подарков от Главы Кабардино-Балкарии получили медики в преддверии Нового года.
© 2021 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2021. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2021 Политика в отношении персональных данных