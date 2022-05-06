Казбек Коков передал ордена Мужества родственникам погибших бойцов

Глава КБР Казбек Коков передал государственные награды родственникам бойцов из Кабардино-Балкарии, погибших в ходе специальной военной операции, сообщает пресс-служба Главы и Правительства КБР.
Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, орденами Мужества награждены посмертно:
Биттиров Рамазан Абдулкеримович, старший прапорщик;
Жиляев Анзор Владимирович, ефрейтор;
Куашев Астемир Асланович, рядовой;
Кумышев Азамат Ахъедович, младший сержант;
Кучменов Тауби Ибрагимович, сержант;
Назаров Александр Николаевич, младший сержант;
Оразаев Мурат Ибрагимович, сержант;
Орехов Дмитрий Владимирович, подполковник;
Паунежев Альберт Мухамедович, прапорщик
Паунежев Аслан Хасанович, капитан;
Пшихачев Раджа Мусаевич, старший сержант;
Слонов Билял Эдуардович, прапорщик;
Шибзухов Амир Эльдарович, рядовой.
В своем обращении к родственникам погибших воинов Казбек Коков сказал: «Позвольте выразить слова соболезнования. Ваши сыновья, мужья, отцы с достоинством выполнили свой государственный военный долг. Они выполнили священную миссию: обеспечили будущим поколениям - нашим детям, достойную жизнь. Эти ребята положили жизнь в борьбе с нацизмом, которому противостояли еще наши деды. Искренне скорбим вместе свами. Низкий вам поклон».