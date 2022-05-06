Казбек Коков передал ордена Мужества родственникам погибших бойцов

Глава КБР Казбек Коков передал государственные награды родственникам бойцов из Кабардино-Балкарии, погибших в ходе специальной военной операции, сообщает пресс-служба Главы и Правительства КБР. Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, орденами Мужества награждены посмертно: Биттиров Рамазан Абдулкеримович, старший прапорщик; Жиляев Анзор Владимирович, ефрейтор; Куашев Астемир Асланович, рядовой; Кумышев Азамат Ахъедович, младший сержант; Кучменов Тауби Ибрагимович, сержант; Назаров Александр Николаевич, младший сержант; Оразаев Мурат Ибрагимович, сержант; Орехов Дмитрий Владимирович, подполковник; Паунежев Альберт Мухамедович, прапорщик Паунежев Аслан Хасанович, капитан; Пшихачев Раджа Мусаевич, старший сержант; Слонов Билял Эдуардович, прапорщик; Шибзухов Амир Эльдарович, рядовой. В своем обращении к родственникам погибших воинов Казбек Коков сказал: «Позвольте выразить слова соболезнования. Ваши сыновья, мужья, отцы с достоинством выполнили свой государственный военный долг. Они выполнили священную миссию: обеспечили будущим поколениям - нашим детям, достойную жизнь. Эти ребята положили жизнь в борьбе с нацизмом, которому противостояли еще наши деды. Искренне скорбим вместе свами. Низкий вам поклон».