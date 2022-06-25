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Казбек Коков передал новые автобусы творческим коллективам Кабардино-Балкарии

Казбек Коков передал новые автобусы творческим коллективам Кабардино-Балкарии

25.06.2022 | 18:03
Глава КБР Казбек Коков вручил ключи от новых автобусов для гастрольной деятельности творческим коллективам Государственного фольклорно-этнографического ансамбля танца «Балкария», Кабардино-Балкарской государственной филармонии имени Б.Х. Темирканова и Музыкальному театру. Ранее руководители данных учреждений культуры в ходе встреч с Главой республики поднимали вопрос о необходимости транспорта для гастрольных туров. Глава республики осмотрел новые автобусы, пообщался с представителями творческих коллективов. Руководитель фольклорно-этнографического ансамбля танца «Балкария» Магомет Энеев выразил благодарность за подарок к 100-летию республики, отметив, что для коллектива, который много времени проводит в дороге, важно иметь комфортный транспорт. Автобусы для учреждений культуры приобретены за счет средств, выделенных из федерального бюджета в рамках государственных программ и оснащены всем необходимым оборудованием. «Теперь гастрольные выезды творческих коллективов республики, благодаря деятельности которых люди, в том числе за рубежом, имеют возможность познакомиться с богатым культурным наследием нашего многонационального народа, станут более комфортными и безопасными», - сказал Казбек Коков. Сегодня же автобус был передан и детско-юношеской спортивной школе «Спартак-Нальчик».     https://t.me/vestikbr
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