Казбек Коков передал госнаграды семьям героев, погибших в зоне СВО

Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность орденами Мужества награждены (посмертно) Мурад Идрисович Гаджиев, Кантемир Харитонович Дохов, Мурат Муаедович Дышеков, Андрей Васильевич Котов, Асад Расулович Уянаев. Они с честью и достоинством исполнили свой воинский долг, защищая безопасность нашего Отечества. Гордимся и глубоко скорбим вместе с родными и близкими. Благодарим матерей и отцов за воспитание достойных сыновей. Имена наших воинов навсегда останутся в наших сердцах, в истории воинской славы Кабардино-Балкарии и России. Светлая память.